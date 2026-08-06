Суд Удмуртии начал расследование дела с лжериэлторами, обманувшими 73 человека

Индустриальный райсуд Ижевска начал рассмотрение дела в отношении семи местных жителей, которые представлялись сотрудниками «агентства недвижимости». Они обманули 73 человека на сумму свыше 600 тыс. руб. (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2022—2025 годах подсудимые размещали в интернете ложные объявления об аренде несуществующих квартир с привлекательными условиями и низкими ценами. Они арендовали офисы и выдавали себя за сотрудников агентства недвижимости «для придания своей деятельности законного вида».

«Когда заинтересовавшиеся клиенты обращались в агентства, подсудимые заключали с ними официальные договоры на оказание услуг и брали плату за посреднические услуги агентства недвижимости. Однако сразу после проведения оплаты фигуранты сообщали клиентам, что якобы собственник жилого помещения не выходит на связь»,—говорится в сообщении.

Потенциальным арендодателям они предоставляли доступ к базе данных «агентства недвижимости» с контактными данными собственников жилья и несколько телефонных номеров. Но эти сведения были ложными.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что организатором этой преступной схемы выступил 38-летний индивидуальный предприниматель.