Из самарского аэропорта эвакуировали пассажиров из-за ракетной опасности

В связи с объявлением ракетной опасности самарский аэропорт Курумоч провел организованную эвакуацию пассажиров и персонала. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На данный момент сотрудники находятся рядом с пассажирами и готовы оказать необходимую помощь.

Работа аэропорта будет возобновлена после снятия ограничений. Актуальную информацию публикуют в официальном канале и на сайте воздушной гавани.

Ракетная опасность объявлена в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях утром в четверг, 6 августа. В регионах включали сирены. Жителей призвали укрыться в убежищах. В аэропортах введены ограничения на прием и отправление самолетов. Работа городского наземного пассажирского транспорта в Самаре на время ракетной опасности приостановлена.

Георгий Портнов