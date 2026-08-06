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Из самарского аэропорта эвакуировали пассажиров из-за ракетной опасности

В связи с объявлением ракетной опасности самарский аэропорт Курумоч провел организованную эвакуацию пассажиров и персонала. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На данный момент сотрудники находятся рядом с пассажирами и готовы оказать необходимую помощь.

Работа аэропорта будет возобновлена после снятия ограничений. Актуальную информацию публикуют в официальном канале и на сайте воздушной гавани.

Ракетная опасность объявлена в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях утром в четверг, 6 августа. В регионах включали сирены. Жителей призвали укрыться в убежищах. В аэропортах введены ограничения на прием и отправление самолетов. Работа городского наземного пассажирского транспорта в Самаре на время ракетной опасности приостановлена.

Георгий Портнов