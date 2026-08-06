Отказ Sony от дисков для PlayStation ударит по игровым магазинам Петербурга

Специализированные игровые магазины Петербурга могут столкнуться со снижением выручки после решения Sony постепенно прекратить выпуск физических изданий игр для PlayStation. Компания планирует полностью отказаться от дисков к 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После прекращения работы PS Store в России в 2022 году физические носители оставались одним из немногих способов легальной покупки игр

Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ После прекращения работы PS Store в России в 2022 году физические носители оставались одним из немногих способов легальной покупки игр

Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ

Как пишет издание «Деловой Петербург», для крупных ретейлеров изменение не станет серьезным ударом: в «Ситилинке» отмечают, что диски занимают около 1% оборота направления игровых консолей. Однако для профильных магазинов, где продажа физических копий остается основой бизнеса, последствия могут оказаться значительнее.

По словам экспертов, вместе с новыми дисками могут исчезнуть привычные для таких магазинов модели — продажа б/у игр и трейд-ин. После прекращения работы PS Store в России в 2022 году физические носители оставались одним из немногих способов легальной покупки игр.

При этом часть изданий после ухода с рынка может получить коллекционную ценность. Редкие игры с ограниченными тиражами на вторичном рынке, по оценкам экспертов, могут подорожать в несколько раз.

Сейчас самой популярной консолью в Петербурге остается PlayStation 5. По данным Wildberries, в первом полугодии оборот консолей Sony в городе вырос более чем на 600%, а продажи дисков для PS5 в натуральном выражении увеличились на 15%.

Карина Дроздецкая