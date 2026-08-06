В Ставропольском крае реализуют 13 инвестпроектов в садоводстве на 8 млрд рублей

В Ставропольском крае идет реализация 13 инвестиционных проектов в сфере садоводства с совокупным объемом вложений в 8 млрд руб. Реализация проектов позволит создать 600 новых рабочих мест. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Из общего числа 12 проектов направлены на создание новых садов и ягодников. Оставшийся проект предполагает возведение современного хранилища для сельхозпродукции.

Площадки для новых садов и ягодников разместятся в пяти муниципальных округах — Изобильненском, Новоалександровском, Кочубеевском, Предгорном и Труновском. Как уточнили в ведомстве, завершить реализацию проектов планируют в период с 2026 по 2035 год.

Наталья Белоштейн