Военные риски привели к росту стоимости контейнерных перевозок в Черном море

За последние два дня как минимум четыре морские линии, работающие на маршруте Турция—Новороссийск, ввели надбавки за военные риски. Размер дополнительных сборов достигает $1 тыс. за 20-футовый контейнер и $2 тыс. за 40-футовый, что в два–три раза превышает обычную стоимость фрахта, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ

С 4 августа такие надбавки начали применять Alpha Shipping и Marmed Container Services, с 5 августа — M-Line. Одновременно часть перевозчиков приостановила работу на черноморском направлении. FESCO после гибели судна «Янина» временно прекратила прием новых заявок на перевозки через акваторию Черного моря, а турецкая Ametist перенаправила три судна в Санкт-Петербург.

По оценке участников рынка, рост затрат связан с подорожанием страхования военных рисков на фоне отказа зарубежных перестраховщиков и ограниченного покрытия со стороны Российской национальной перестраховочной компании. В результате страховые расходы судовладельцев значительно выросли и были переложены на грузовладельцев.

Эксперты отмечают, что альтернативы маршруту через Новороссийск ограничены. Часть грузов могут переориентировать на сухопутные маршруты через Грузию, Азербайджан и Иран, а также через порты Дальнего Востока и Санкт-Петербурга. При этом аналитики предупреждают, что восточные направления уже работают с высокой загрузкой и не смогут полностью заменить перевозки через порты Азово-Черноморского бассейна. Наиболее чувствительными к изменениям остаются поставки скоропортящейся продукции из Турции и транзитных грузов, а увеличение спроса на альтернативные маршруты может привести к дальнейшему росту их стоимости.