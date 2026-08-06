Форвардам «Зенита» помог защитник

«Зенит» одержал победу в первом матче Кубка России нового сезона над «Балтикой» со счетом 1:0. Гол забил защитник сине-бело-голубых Кевин Андраде, который ранее выступал за калининградскую команду. По ходу матча поле из-за травмы покинул 18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Балтика» (Калининград). Луис Энрике («Зенит") и Эдуардо Андерсон («Балтика») во время матча

Фото: ТАСС Кубок России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Балтика» (Калининград). Луис Энрике («Зенит") и Эдуардо Андерсон («Балтика») во время матча

Фото: ТАСС

Петербургский клуб часто встречается в последнее время с «Балтикой». В прошлом сезоне команда из Калининграда также была соперником «Зенита» в групповом турнире Кубка России. Чаще брали верх в дуэлях сине-бело-голубые, но всегда со счетом 1:0. Один матч завершился нулевой ничьей. Все знают, что «Балтике» трудно забить. А тут «Зенит» отличился уже на второй минуте, когда еще не все болельщики успели занять места на «Газпром Арене». Мяч кивком головы после навеса от углового флажка Даниила Кондакова отправил в ворота гостей защитник Кевин Андраде. «Зенит» купил колумбийца у «Балтики» весной. Была еще одна сделка с участием клубов из Петербурга и Калининграда, которая вызывала интерес. На прошлой неделе «Зенит» продал в «Нижний Новгород», который выступает в Первом дивизионе, голкипера Евгения Латышонка, и тот сразу был отдан в аренду «Балтике» (где когда-то играл), которая, в свою очередь, продала в ЦСКА своего вратаря — Максима Бориско. Латышонок успел сыграть за «Балтику» матч чемпионата России против московского «Динамо», который команда из янтарного края выиграла 2:1. А на игру с «Зенитом» тренерский штаба «Балтики» выпустил другого вратаря — Егора Любакова.

Наставник петербуржцев Сергей Семак также пошел на большие перестановки в составе. На поле вышли те, кто нуждался в игровой практике: среди них было шесть защитников, поэтому Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев играли ближе к атаке. Состав «Зенита» выглядел тяжеловатым, зато высокорослым, что помогло забить гол со «стандарта». К слову, у «Балтики», славящейся исполнением стандартных положений, было в первом тайме семь угловых, но она не смогла реализовать ни одного. А «Зенит» завершил голом свой единственный.

Счет, который открыл в начале матча Кевин Андраде, до финального свистка не изменился. Хотя у «Зенита» еще один новичок — Фелипе Аугусто — мог забить минимум трижды. Но ему всякий раз не везло. Видно, что бразилец все еще осваивается в петербургской команде и привыкает к соперникам в новой стране. Во втором тайме Сергей Семак выпустил на поле Александра Соболева, который на днях потратил много сил на выяснение отношений с журналистами и блогерами из-за того, что те едко комментировали приход его сына на занятия в академию «Зенита». Когда Соболев еще играл за «Спартак», он устраивал стримы с участием сына, и тот во время одного из них назвал «Зенит» «бомжами» и «позором российского футбола». Пишущая братия все это припомнила Соболеву, а он сообщил в соцсетях, что свою семью никому трогать не позволит, и объявил бойкот СМИ. В матче с «Балтикой» форвард «Зенита», радовавший результативностью на старте сезона (гол в ворота «Спартака» в игре за Суперкубок России, два гола в ворота «Акрона» в дуэли чемпионата), ничем не запомнился. И прошел с каменным лицом мимо представителей СМИ в микст-зоне после игры, как и обещал.

А «Балтика» сопротивлялась до последних минут — и могла сравнять счет. Но «Зенит» выручил Богдан Москвичев, занявший в этом матче место в воротах. Это новый конкурент Дениса Адамова, основного голкипера сине-бело-голубых. Также во вратарской бригаде есть Даниил Одоевский, который вернулся в «Зенит» из «Ростова», где он играл на правах аренды. Еще один Даниил — Кондаков — запомнился не только тем, что хорошо навесил в начале встречи от углового флажка от Андраде, но и тем, что получил в начале второго тайма травму. В него врезался панамский защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон. Удар локтем в голову получился таким сильным, что Кондаков не смог продолжить матч. Тренеры «Зенита» возмущались, но судья Никита Новиков из Петрозаводска не показал игроку «Балтики» даже желтой карточки.

Следующий матча в Кубке России команда из Петербурга проведет 19 августа против «Крыльев Советов» в Самаре, а в ближайшее воскресенье она примет на «Газпром Арене» в матче третьего тура чемпионата России московскую «Родину» — новичка РПЛ.

Кирилл Легков