«Магнит» оштрафован на 300 тыс. рублей за продажу просроченного пива в Казани

Арбитражный суд Республики Татарстан привлек к административной ответственности краснодарское АО «Тандер» (управляющая компания розничной сети «Магнит») за реализацию в одном из магазинов Казани пивных напитков с истекшим сроком годности. Сумма штрафа составила 300 тыс. руб., следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 8 апреля 2026 года в продуктовом магазине на улице Фатыха Амирхана в ходе проверки сотрудники Госалкогольинспекции Республики Татарстан обнаружили и изъяли 12 бутылок пастеризованного пивного напитка объемом 1,2 литра. Как установила проверка, срок годности части продукции истек еще в феврале 2026 года, а остальной товар был просрочен с 30 марта.

В отношении юридического лица был составлен протокол по ч. 2 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу жизни и здоровью граждан). В суде представители компании «Тандер» пытались оспорить квалификацию правонарушения, указывая на то, что ответственность за контроль сроков должен нести директор магазина, который уже был привлечен к административной ответственности по данному факту.

Однако суд отклонил эти доводы. В решении отмечается, что КоАП РФ допускает одновременное привлечение к ответственности и юридического лица, и его должностных лиц. Кроме того, суд учел, что АО «Тандер» ранее неоднократно привлекалось к ответственности по аналогичным статьям, что расценено как отягчающее обстоятельство.

«Реализация алкогольной продукции с истекшим сроком годности создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан»,— указано в решении суда.

Помимо штрафа, суд постановил уничтожить изъятую просроченную алкогольную продукцию.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Наталья Решетняк