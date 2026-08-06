Полузащитника «Зенита» увезли в больницу после сильного удара в матче с «Балтикой»

18-летний полузащитник петербургского «Зенита» Даниил Кондаков получил травму в матче Кубка России против калининградской «Балтики». После удара локтем в лицо со стороны защитника соперника игрока госпитализировали, сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Зенит" Даниил Кондаков (в центре)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Игрок команды "Зенит" Даниил Кондаков (в центре)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Эпизод произошел во втором тайме встречи первого тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России. Футболист Кондаков покинул поле на 53-й минуте, вместо него вышел Юрий Горшков.

«Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья, его увезли в больницу. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение»,— сказал господин Семак.

Защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон за этот эпизод не получил желтую карточку. Главный арбитр матча Никита Новиков и судья VAR не стали назначать наказание.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», матч на «Газпром Арене» завершился победой «Зенита» со счетом 1:0. Единственный гол на третьей минуте забил Кевин Андраде.

Карина Дроздецкая