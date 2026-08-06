Алексей Смертин проведет открытую пробежку в Ярославле

Бывший капитан сборной России по футболу и ультрамарафонец Алексей Смертин примет участие в открытой пробежке, которая состоится в Ярославле 8 августа. Мероприятие станет частью федерального проекта Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), направленного на развитие сети Беговых центров в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВФЛА Фото: Пресс-служба ВФЛА

Участникам предложат маршрут протяженностью около 5 км. Во время забега они через специальные гарнитуры смогут услышать рассказ Алексея Смертина о его спортивной карьере. Темп пробежки рассчитан на любителей, а число участников — до 50 человек.

«Когда бег — часть повседневной жизни, он помогает становиться увереннее, сильнее телом и духом. Именно в этом я вижу его настоящую силу. Рад быть частью проекта, который помогает развивать беговую культуру и открывает новые возможности для людей по всей стране»,— отметил Алексей Смертин.

Ярославль вошел в число 23 городов, где в рамках проекта ВФЛА и АНО «Евразия» создаются Беговые центры. Они будут работать круглый год и включат не только беговую инфраструктуру, но и помещения для подготовки спортсменов и любителей. В частности, предусмотрены раздевалки, душевые, тренировочные залы, беговые дорожки и воркаут-площадки. Запуск центра в Ярославле запланирован до конца 2026 года.