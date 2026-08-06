Владельцам интим-салона под Волгоградом дали от трех до пяти лет колонии

Суд в Волжском приговорил пятерых местных жителей к лишению свободы на сроки от трех до пяти лет. Членов ОПГ признали виновными в организации занятий проституцией и вовлечении в них несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волжские сутенеры привлечены к уголовной ответственности за четырехлетнюю деятельность салона

Фото: Сгенерировано ИИ Волжские сутенеры привлечены к уголовной ответственности за четырехлетнюю деятельность салона

Фото: Сгенерировано ИИ

Следователи установили, что в 2021 году двое волжан создали преступную группу и нашли себе помощников с преступной целью оказывать интимные услуги за деньги. Кроме того, они арендовали дом на ул. Оломоуцкой в Волжском.

Организаторы и администраторы салона для взрослых привлекали клиентов, подыскивали девушек, которые оказывали бы услуги интимного характера, вели финансовую деятельность и составляли график выхода сотрудниц на работу. Спустя четыре года, в апреле 2025-го, правоохранители пресекли незаконную деятельность ОПГ.

По приговору суда участники группировки будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Марина Окорокова