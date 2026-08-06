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Авиатрафик между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%

Пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом в первом полугодии 2026 года снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,6 млн человек. По итогам семи месяцев падение замедлилось до 16%, сообщает «Ъ».

Сокращение перевозок на этом направлении оказалось значительно сильнее, чем по стране в целом

Сокращение перевозок на этом направлении оказалось значительно сильнее, чем по стране в целом

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Сокращение перевозок на этом направлении оказалось значительно сильнее, чем по стране в целом

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Сокращение перевозок на этом направлении оказалось значительно сильнее, чем по стране в целом. Среди основных причин называют регулярные ограничения работы аэропортов из-за беспилотной опасности, снижение транзитного пассажиропотока через Москву, уход с маршрута ряда авиакомпаний и переход части деловых пассажиров на железнодорожный транспорт.

По данным оператора делового туризма «Аэроклуб», спрос на авиаперелеты между двумя городами за шесть месяцев снизился на 23%, тогда как интерес к поездкам на поезде вырос до 20%. В РЖД сообщили, что за семь месяцев объем перевозок между Москвой и Петербургом сохранился на уровне прошлого года — около 7 млн пассажиров.

Карина Дроздецкая

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