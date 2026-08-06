В Краснодаре запустили новый способ оплаты муниципальных парковок

На муниципальных парковках закрытого типа в Краснодаре начал работать новый сервис оплаты. Теперь рассчитаться за стоянку можно при выезде с парковки через терминалы, установленные перед шлагбаумами. Оплату принимают банковской картой или смартфоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ранее оплатить парковку можно было через паркомат или мобильное приложение. После запуска нового сервиса к ним добавился еще один способ оплаты. При выезде с парковки необходимо вставить парковочную карту в терминал, после чего приложить банковскую карту или смартфон к считывателю. После проведения оплаты шлагбаум открывается автоматически.

При этом ранее действовавшие способы оплаты сохраняются. Водители по-прежнему могут воспользоваться паркоматами или мобильным приложением.

Новый сервис начал работать на муниципальных парковках Краснодара закрытого типа. Терминалы для оплаты установили непосредственно перед выездными шлагбаумами, что позволяет произвести расчет за стоянку перед выездом с территории парковки.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре за первое полугодие 2026 года собрали 420 млн руб. штрафов за неоплаченную парковку (при 433 млн начисленных), тогда как за весь 2025 год поступило почти 683 млн руб. при 740 млн начисленных, а число постановлений выросло с 246,6 тыс. за год до 151,9 тыс. только за полгода. Рост собираемости эксперты связывают с увеличением исполнительского сбора с 7 до 12% (для граждан — с 1 тыс. до 2 тыс., для организаций — с 10 тыс. до 20 тыс.), а также с низким процентом обжалований (2,9% в 2025 году, 4% в первом полугодии 2026-го) из-за высоких затрат на оспаривание, хотя эффективность обжалования высокая: в 2025 году отменено или изменено более 5,2 тыс. постановлений из 7,3 тыс. обжалованных.

Мария Удовик