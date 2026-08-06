В топ-3 российских городов по числу точек проката сапов вошел Красноярск
Красноярск занял третье место среди российских городов по числу пунктов проката сапбордов. Подсчеты провела пресс-служба 2ГИС.
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ
По данным геосервиса, в Красноярске зарегистрирована 71 организация, предоставляющая сапы в прокат. По этому показателю он уступает только Санкт-Петербургу (228) и Москве (164).
Другой сибирский город — Омск — занял второе место по стоимости аренды этого водноспортивного инвентаря. Один сеанс в среднем стоит 1657 руб. Выше цена только в Москве — 2030 руб.
В сообщении 2ГИС отмечается, что с июня 2023 года по июнь 2026-го количество точек проката в крупнейших городах России увеличилось на 55%.