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В топ-3 российских городов по числу точек проката сапов вошел Красноярск

Красноярск занял третье место среди российских городов по числу пунктов проката сапбордов. Подсчеты провела пресс-служба 2ГИС.

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

По данным геосервиса, в Красноярске зарегистрирована 71 организация, предоставляющая сапы в прокат. По этому показателю он уступает только Санкт-Петербургу (228) и Москве (164).

Другой сибирский город — Омск — занял второе место по стоимости аренды этого водноспортивного инвентаря. Один сеанс в среднем стоит 1657 руб. Выше цена только в Москве — 2030 руб.

В сообщении 2ГИС отмечается, что с июня 2023 года по июнь 2026-го количество точек проката в крупнейших городах России увеличилось на 55%.

Валерий Лавский

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