Над Ярославской областью сбили 92 беспилотника

Над территорией Ярославской области 6 августа ликвидировали 92 беспилотника. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что эта атака — самая массовая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены личные автомобили жителей региона. Информация по пострадавшим уточняется»,— сообщил Михаил Евраев.

Ранее губернатор сообщал, что все пострадавшие получат компенсации. На время ликвидации обломков беспилотников в Ярославле перекрывали Московский проспект, на выезде в сторону Москвы. К настоящему моменту ограничения сняты.

«Фрагменты беспилотников могут быть обнаружены и в других местах. Важно, при их обнаружении не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112»,— написал губернатор.

Алла Чижова