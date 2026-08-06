За ночь над Краснодарским краем и регионами России сбили 605 БПЛА

В ночь на 6 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, включая Краснодарский край. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, беспилотники также ликвидировали над 18 регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как уточнили в Минобороны, средства ПВО отражали атаку в период с 20:00 мск 5 августа до 08:00 мск 6 августа. За это время дежурные расчеты уничтожили и перехватили 605 беспилотников самолетного типа.

По информации военного ведомства, беспилотные летательные аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Кроме того, силы ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей.

Краснодарский край вошел в перечень территорий, где ночью действовали расчеты противовоздушной обороны. Министерство обороны не приводит распределение уничтоженных беспилотников по отдельным регионам, ограничившись общей информацией о количестве перехваченных и уничтоженных аппаратов за указанный период.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения распространяются на публикацию сведений о местах падения беспилотников, последствиях атак, расположении сил и средств ПВО, а также иной информации, которая может раскрыть данные об объектах обеспечения безопасности.

Мария Удовик