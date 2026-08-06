ФК «Краснодар» переиграл «Ахмат» в серии пенальти

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 1-го тура Кубка России на своем поле в серии послематчевых пенальти одержал победу над «Ахматом». Основное время завершилось вничью — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В стартовом составе «быков» на игру с грозненцами произошел ряд изменений по сравнению с матчем против «Факела»: на поле с первых минут вышли лишь Витор Тормена, Илья Вахания и Кристиан. Команды начали встречу без разведки, с первых минут подбирали ключ к чужим воротам. Уже на седьмой минуте главный судья Павел Шадыханов сначала назначил пенальти в ворота южан, но после видеопросмотра отменил свое решение. До перерыва зрители не увидели забитых мячей.

Ключевые события развернулись после смены сторон. На 66-й минуте «быки» открыли счет усилиями Даниила Уткина. Уже в компенсированное время защитник «Ахмата» Максим Самородов восстановил равенство — 1:1. В серии пенальти «Краснодар» был точнее и смог склонить чашу весов в свою пользу. Благодаря этой победе южане заработали два очка на групповом этапе.

После двух игр в РПЛ подопечные Мурада Мусаева занимают третье место с шестью очками. В следующем туре «Краснодар» сыграет 9 августа в Москве со «Спартаком».

Евгений Леонтьев