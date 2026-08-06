На Ленинградской АЭС-2 начали строить защитную оболочку реактора

На строящемся четвертом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 стартовало сооружение внутренней защитной оболочки здания реактора. Как сообщили в пресс-службе «Росатома», специалисты установили на штатное место первый ярус вертикальной гермооблицовки — стальную конструкцию весом 97 тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитная оболочка весит 97 тонн

Фото: Пресс-служба «Росатома» Защитная оболочка весит 97 тонн

Фото: Пресс-служба «Росатома»

Монтаж занял около семи часов, при этом подготовка к операции продолжалась несколько месяцев. Следующим этапом специалисты приварят установленный ярус к закладным деталям в перекрытии кольцевого коридора здания реактора, а затем соединят его с горизонтальной гермооблицовкой фундамента, замкнув защитный контур снизу.

Строительство энергоблоков №3 и №4 Ленинградской АЭС-2 ведется с 2022 года. Ввод третьего блока в эксплуатацию запланирован на 2030 год, четвертого — на 2032-й. Каждый из них сможет вырабатывать более 8,5 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Карина Дроздецкая