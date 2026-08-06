Циклон принесет в Петербург грозы и до +27 градусов

В Санкт-Петербурге 6 августа ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и местами грозы. Как сообщил синоптик Михаил Леус, на погоду в городе влияет теплый сектор североатлантического циклона, центр которого находится над Скандинавией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Днем воздух в Петербурге прогреется до +25…+27 градусов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Днем воздух в Петербурге прогреется до +25…+27 градусов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Днем воздух в Петербурге прогреется до +25…+27 градусов, в Ленинградской области — до +23…+28. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление снизится до 756 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

В пятницу, 7 августа, в городе местами также ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит +16…+18 градусов, днем — +21…+23.

Карина Дроздецкая