В Абакане создали совет участников СВО

При мэре Абакана создан совет участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление городской администрации датировано 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Целью создания совета является выработка рекомендаций по разработке муниципальной социально-экономической политики, направленной на повышение социального статуса участников СВО, совершенствование мер поддержки участников СВО и членов их семей, социокультурную адаптацию участников СВО, вовлечение их в патриотическое воспитание молодежи»,— говорится в документе.

Председателем совета стал глава столицы Республики Хакасия Алексей Лемин. Заместителем председателя — заместитель командира 6-й мотострелковой дивизии Сухопутных войск Эдуард Райков. В числе членов совета (всего — восемь человек) командиры воинских частей Андрей Баринов и Диловар Ибрагимов.

Валерий Лавский