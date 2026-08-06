Доля гражданской продукции оборонных предприятий Удмуртии составила 27,6%

Доля гражданской продукции предприятий оборонного-промышленного комплекса Удмуртии сегодня составляет 27,6%. Такую цифру озвучила врио главы республики Ольга Абрамова на встрече с гендиректором ИЭМЗ «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз—Антей») Фанилом Зиятдиновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

«Для того, чтобы быть уверенным в своем будущем, нам уже сегодня необходимо создать подушку безопасности в виде диверсификации ОПК <...> Рада видеть, что “Купол” расширяет свои гражданские направления»,— сказала госпожа Абрамова.

«Купол» известен зенитными ракетными комплексами «Тор-М2». Среди гражданской продукции — климатотехника, оборудование для АЭС, системы водоочистки и др. Объем производства ИЭМЗ в 2025 году увеличился в 2,5 раза относительно 2024-го. В частности, «дочка» предприятия «Купол-ПРО» разрабатывает и производит металлообрабатывающее оборудование и станки с ЧПУ.

По словам господина Зиятдинова, объем вложений по инвестпрограмме на 2026 год в 1,5 раза выше значений 2025-го. «Совместная работа (речь об адресной господдержке.— “Ъ-Удмуртия”) позволяет нам формировать научно-технические заделы на перспективу, заниматься диверсификацией»,— сказал он.

Напомним, в мае доля изделий гражданского и двойного назначения промпредприятий республики составляла 29%, заявлял тогдашний глава республики Александр Бречалов.