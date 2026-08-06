Склон гор Шесси—Семашхо получил охранный статус

В Апшеронском районе Краснодарского края склону гор Шесси и Семашхо площадью около 2 тыс. га присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Краснодарского края Фото: минприроды Краснодарского края

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края. Новый памятник природы расположен в юго-восточной части хребта Соснового и охватывает территорию, где сосредоточены природные комплексы, представляющие особую экологическую ценность.

По информации краевого минприроды, решение приняли для сохранения луговых, лесных и скальных экосистем, в которых сочетаются колхидские, кавказские и средиземноморские виды растений и животных. Многие представители флоры и фауны, встречающиеся на этой территории, относятся к числу редких для Краснодарского края.

Получение статуса особо охраняемой природной территории позволит усилить режим охраны природного комплекса и ограничить антропогенное воздействие на него. В ведомстве отметили, что одной из основных задач создания памятника природы станет сохранение мест обитания редких видов животных и поддержание естественного состояния уникальных экосистем.

Территория площадью около 2 тыс. га вошла в перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения. Такой статус предусматривает специальные меры по сохранению природных комплексов и их биоразнообразия, а также направлен на предотвращение негативного воздействия на природную среду.

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края подчеркнули, что создание нового памятника природы позволит сохранить луговые, лесные и скальные экосистемы юго-восточной части хребта Соснового, где сосредоточены редкие для региона виды флоры и фауны. Охранный режим призван обеспечить защиту этих природных комплексов и мест обитания животных от антропогенного воздействия.

Мария Удовик