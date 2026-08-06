Почти 2 тыс. га в Апшеронском районе получили особый статус

В Апшеронском районе Краснодарского края склон гор Шесси и Семашхо площадью около 2 тыс. га получил статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Соответствующее постановление подписали в регионе. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Краснодарского края Фото: минприроды Краснодарского края

Новая особо охраняемая природная территория расположена в юго-восточной части хребта Соснового. Решение приняли для сохранения природных комплексов, включающих луговые, лесные и скальные экосистемы. На этой территории сосредоточены колхидские, кавказские и средиземноморские виды растений и животных, многие из которых относятся к редким для Краснодарского края.

Создание памятника природы позволит ограничить антропогенное воздействие на территорию и сохранить места обитания редких представителей фауны. В министерстве природных ресурсов Краснодарского края отметили, что охранный статус направлен на защиту природных комплексов, имеющих экологическую и природоохранную ценность.

Территория объединяет несколько типов экосистем, которые отличаются высоким уровнем биологического разнообразия. Здесь представлены лесные массивы, горные луга и скальные участки, где сохраняются природные сообщества, характерные сразу для нескольких природных зон. Именно сочетание колхидских, кавказских и средиземноморских видов делает эту местность одной из наиболее ценных с точки зрения сохранения биоразнообразия.

По данным краевого министерства природных ресурсов, многие виды растений и животных, встречающиеся на склонах гор Шесси и Семашхо, редко встречаются на территории региона. Новый природоохранный режим позволит сохранить их естественную среду обитания и снизить влияние хозяйственной деятельности на уникальные природные комплексы.

Мария Удовик