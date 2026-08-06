Цена литра питьевого молока в Удмуртии превысила 100 рублей на прошлой неделе

Питьевое молоко подорожало сильнее всего среди продовольственных товаров в Удмуртии за прошлую неделю — на 3,5%, до 101,6 руб. за 1 л. Об этом сообщили в Удмуртстате. Далее идет свинина — рост на 3,3%, до 367,4 руб. за 1 кг, и сахарный песок — на 3,2%, до 79,2 руб. за 1 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сильнее всего с 28 июля по 3 августа подешевели морковь — на 10,5%, до 63,7 руб. за 1 кг, картофель — на 6,4%, до 74,5 руб. за 1 кг, и свежие помидоры — на 5,3%, до 162,7 руб. за 1 кг.