Зарплаты сварщиков на Ставрополье с начала года выросли более чем вдвое

С начала 2026 года наиболее заметный рост предлагаемых зарплат в Ставропольском крае зафиксирован у представителей рабочих профессий. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным аналитиков, сильнее всего выросли зарплатные предложения для сварщиков — на 121%, до 260,1 тыс. руб. в месяц. Второе место заняли токари, которым работодатели стали предлагать в среднем 127,5 тыс. руб. (+90%), третье — машинисты с медианной зарплатой 181,7 тыс. руб. (+82%).

В пятерку профессий с самым высоким ростом зарплат также вошли курьеры, чьи доходы увеличились на 58%, до 190 тыс. руб., и маляры — рост составил 57%, до 140 тыс. руб.

Как отмечают в hh.ru, наиболее высокие темпы роста оплаты труда по-прежнему наблюдаются в рабочих специальностях, что отражает сохраняющийся высокий спрос на квалифицированные кадры.

Вместе с тем работодатели продолжают повышать зарплаты преимущественно штатным сотрудникам. За год медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с полной занятостью выросла на 8%. При этом самые высокие предложения сохраняются в вакансиях с вахтовым методом работы: летом 2026 года средняя предлагаемая зарплата вахтовиков достигла 170 тыс. руб., что на 8% выше показателя прошлого года.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, наиболее активно компании повышают зарплаты специалистам с опытом работы от трех до шести лет. В первом полугодии медианная предлагаемая зарплата для этой категории выросла на 8%, до 136,6 тыс. руб. Вместе с тем работодатели продолжают увеличивать предложения и для начинающих специалистов: с начала года медианная зарплата для кандидатов без опыта выросла на 5%, до 71,5 тыс. руб.

Валерий Климов