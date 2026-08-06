В Геленджике объявили угрозу атаки безэкипажных катеров и закрыли выход в море

В Геленджике утром 6 августа объявили опасность атаки безэкипажных катеров. В связи с угрозой власти закрыли выход в море для всех плавательных средств и рекомендовали жителям и туристам покинуть пляжи и набережную. Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По информации муниципальных властей, после введения режима опасности выход в море для любых плавсредств временно ограничили. Жителей и гостей города попросили не находиться на открытых участках побережья и дождаться официального сообщения об отмене угрозы.

Глава Геленджика также рекомендовал гражданам укрыться в помещениях, не подходить к окнам, а при наличии возможности спуститься в подвальные или цокольные помещения. При этом использовать автомобили в качестве укрытия не рекомендуется. Власти призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности до отмены режима опасности.

Одновременно на территории Геленджика и Сочи продолжает действовать беспилотная опасность. На этом фоне введены временные ограничения в работе аэропортов двух курортов. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы до отмены ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов.

В Краснодарском крае также сохраняется запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения распространяются на любые сведения о местах падения беспилотников, последствиях атак, расположении сил и средств ПВО, а также других объектах, задействованных в обеспечении безопасности.

Власти региона ранее разъясняли, что распространение подобных материалов может раскрыть расположение сил и средств Вооруженных сил РФ, что способно создать условия для повторных атак на военные и гражданские объекты. За нарушение установленного запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Жителям и гостям Краснодарского края рекомендуют получать информацию о действующих ограничениях и режимах опасности только из официальных источников и выполнять требования оперативных служб до полной отмены введенных мер.

Мария Удовик