Золотодобытчик возместил нанесенный рекам Красноярского края ущерб

В Красноярском крае золотодобытчик возместил причиненный рекам ущерб в размере более 27,8 млн руб. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По информации сайта ведомства, фирма, занимающаяся добычей россыпного золота на территории Каратузского муниципального округа, сбрасывала загрязненные сточные воды в реки Блялик и Копь без согласования с органами Росрыболовства и с нарушением условий использования водных объектов. «Лабораторные исследования проб природной воды подтвердили факты сброса стоков с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ от 6 до 140 раз», — указывается в материалах прокуратуры.

Ведомство внесло представление руководителю фирмы. Компания провела укрепительные работы, исключающие дренаж из отстойников, и возместила ущерб в размере 27,8 млн руб.

Илья Николаев