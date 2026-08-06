Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов

В аэропорту Сочи утром 6 августа ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О приостановке обслуживания рейсов сообщила Росавиация. В ведомстве пояснили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

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По данным Росавиации, ограничения начали действовать в аэропорту Сочи утром 6 августа. В этот период воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Аналогичные меры с 04:59 ввели и в аэропорту Геленджика. При этом аэропорт Краснодара, как сообщалось ранее, должен приступить к обслуживанию рейсов с 09:00.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за изменениями в расписании. Информацию о статусе рейсов авиакомпании направляют по контактным данным, указанным при бронировании билетов. Кроме того, актуальные сведения публикуют на онлайн-табло аэропорта и передают через аудиообъявления в терминале.

В Росавиации подчеркнули, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности выполнения полетов. О сроках их действия и возобновлении штатной работы аэропорта ведомство не сообщило.

На фоне введенных ограничений в Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения распространяются в том числе на сведения о местах падения беспилотников, последствиях атак, расположении сил и средств ПВО и других объектах, связанных с обеспечением безопасности. Власти региона ранее предупреждали, что распространение подобных материалов может раскрыть расположение объектов и создать угрозу повторных атак на военную и гражданскую инфраструктуру. За нарушение установленного запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик