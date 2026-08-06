В Краснодаре на пяти улицах 6 августа временно отключат воду

В Краснодаре 6 августа запланировали временное отключение водоснабжения на нескольких улицах. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00 в связи с отключением электроэнергии, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Под кратковременное отключение воды попадут дома №13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 по улице Лавочкина, а также дома №31, №39 и №13/5 на этой же улице. Кроме того, ограничения затронут дом №310 по улице Карасунской.

Подачу воды временно приостановят на период проведения работ, связанных с отключением электроснабжения. После завершения работ водоснабжение восстановят в обычном режиме.

Дополнительную информацию жители могут получить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38 и 217-03-33.

Мария Удовик