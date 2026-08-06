Жара до +37 градусов ожидается на Кубани 6 августа

В Краснодарском крае 6 августа синоптики прогнозируют прекращение осадков и установление жаркой погоды. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается переменная облачность, а дневная температура воздуха местами достигнет +37 градусов. Одновременно в большинстве районов края продолжит действовать высокая пожароопасность четвертого класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В ночные часы температура воздуха по краю составит от +18 до +23 градусов. В юго-восточных предгорьях будет прохладнее — от +14 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +32…+37 градусов.

На черноморском побережье также ожидается жаркая погода. Ночью температура составит +20…+25 градусов, днем — от +29 до +34 градусов. В дневные часы местами прогнозируются порывы восточного ветра скоростью до 15–18 м/с.

В Краснодаре 6 августа осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют переменную облачность. В ночное время температура воздуха составит +19…+21 градус, днем столбики термометров поднимутся до +33…+35 градусов. Скорость ветра при порывах достигнет 15–17 м/с.

Одновременно в большинстве районов Краснодарского края сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. Такие погодные условия будут сочетаться с отсутствием осадков и высокими дневными температурами воздуха.

По данным Краснодарского ЦГМС, прекращение осадков и повышение температуры ожидаются на всей территории региона. Наиболее высокая температура прогнозируется во внутренних районах края, где днем воздух местами прогреется до +37 градусов. На побережье Черного моря жара будет менее интенсивной, однако температура также останется высокой и достигнет +34 градусов.

Мария Удовик