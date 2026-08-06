АТЭК вернул новороссийцам 700 тысяч рублей за некачественное теплоснабжение

АО «АТЭК “Новороссийские тепловые сети”» с начала года выполнило перерасчет платы за отопление и горячее водоснабжение на сумму около 700 тыс. руб. Об этом сообщил руководитель филиала компании Сергей Зеленов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По его словам, перерасчет производится после проверки качества коммунальной услуги. Для этого по заявке потребителя специалисты совместно с представителями управляющей компании проводят замеры температуры теплоносителя или горячей воды. Если нарушение произошло по вине ресурсоснабжающей организации, потребителю возвращают часть средств.

В АТЭК отметили, что причиной некачественного теплоснабжения могут быть и неисправности внутридомовых сетей. В таких случаях ответственность за перерасчет несет управляющая организация.

Ранее сообщалось, что задолженность потребителей перед АО «АТЭК "Новороссийские тепловые сети"» достигла 375 млн руб., что ограничивает возможности предприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры. К физическим лицам уже поданы судебные иски на сумму около 29 млн руб., требования почти на 13 млн руб. удовлетворены. Среди управляющих компаний крупнейшим должником остается УК «Аврора Юг», задолжавшая теплоснабжающей организации более 30 млн руб. с октября 2024 года.

Анна Гречко