Только один самовыдвиженец сдал подписи на выборах в Госдуму РФ в Хакасии

Из трех самовыдвиженцев, планировавших участвовать в выборах депутата Госдумы РФ в Хакасском одномандатном округе №40, необходимые документы сдал только один — Игорь Арчимаев. Об этом сообщили в избирательной комиссии Республики Хакасия.

«Для проверки документов и принятия решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата… дается 10 дней»,— отметили в избиркоме. Самовыдвиженцу необходимо было собрать около 11,8 тыс. подписей в свою поддержку. Врач Игорь Арчимаев сдал их в последний день, отведенный для этой процедуры, — 5 августа.

В выборах в единственном округе на территории Хакасии планировали участвовать в качестве самовыдвиженцев также индивидуальный предприниматель Василий Зуденко и безработный Евгений Скотченко.

Ранее в 40-м округе были зарегистрированы все кандидаты, выдвинутые политическими партиями. В их числе Ирина Вербицкая («Справедливая Россия»), Игорь Ефремов («Зеленые»), Павел Камеко («Коммунисты России»), Иван Мисюк («Новые люди»), Михаил Молчанов (ЛДПР), Валерий Старостин (КПРФ) и Александр Штыгашев («Единая Россия»).

Валерий Лавский