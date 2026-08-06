Под Новороссийском начали очищать реку после разлива нефтепродуктов

В пригороде Новороссийска начали устранять последствия разлива нефтепродуктов в реке, впадающей в озеро Абрау. Об этом сообщила газета «Жизнь Абрау». Чтобы предотвратить загрязнение особо охраняемого водоема, в русле установили специальный сорбирующий заградительный бон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным местных жителей, в минувшие выходные неизвестные слили в реку содержимое нескольких канистр, предположительно с отработанным моторным маслом. Инцидент произошел на втором отделении в районе начала Аллеи Славы. Очевидцы сообщали, что рядом с местом разлива находилась пятилитровая канистра, а на тротуаре остались следы маслянистой жидкости.

Информация о происшествии была передана администрацией сельского округа в управление особо охраняемых природных территорий и министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Во вторник спасатели совместно с представителями администрации Абрау-Дюрсо и сотрудниками административно-хозяйственного отдела завода игристых вин установили в русле реки сорбирующий бон.

По словам заместителя главы администрации сельского округа Ивана Говорова, защитное сооружение уже начало собирать масляную пленку. После завершения работ его извлекут из воды для последующей утилизации.

Как отметил господин Говоров, в настоящее время вода из реки не переливается в озеро Абрау, что позволяет провести первичную очистку до возможного попадания загрязняющих веществ в акваторию особо охраняемой природной территории.

Ранее на Кубани уже фиксировались случаи загрязнения рек и водоемов нефтепродуктами. Как правило, после подобных инцидентов специалисты устанавливают источник загрязнения, оценивают экологический ущерб и проводят мероприятия по локализации и очистке загрязненных участков.

Анна Гречко