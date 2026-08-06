Предлагаемая зарплата в вакансиях Петербурга превысила 92 тыс. рублей

Медианная предлагаемая зарплата в Санкт-Петербурге по итогам июля 2026 года достигла 92,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 7%, сообщили аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Годом ранее работодатели в среднем предлагали соискателям 86,5 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Годом ранее работодатели в среднем предлагали соискателям 86,5 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным исследования, годом ранее работодатели в среднем предлагали соискателям 86,5 тыс. рублей. Наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сфере добычи сырья — на 25%, до 125 тыс. рублей. Также выросли предложения в сельском хозяйстве (+20%, до 136,1 тыс. рублей), для административного персонала (+14%, до 80 тыс. рублей), в медицине и фармацевтике (+13%, до 90 тыс. рублей), а также в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (+12%, до 146,5 тыс. рублей).

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Петербурге в июле стали геологи, руководители групп разработки и коммерческие директора — работодатели предлагали им в среднем по 250 тыс. рублей. Следом идут системные аналитики с медианной зарплатой 201 тыс. рублей.

Карина Дроздецкая