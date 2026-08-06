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Самовыдвиженцы выбывают из борьбы за места в Госдуме от Новосибирской области

Выборы депутатов Госдумы РФ в одномандатных округах на территории Новосибирской области пройдут без самовыдвиженцев. Это следует из повестки дня заседания избирательной комиссии региона, которое назначено на 6 августа.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В повестку включены вопросы о признании утратившими статус кандидата Дмитрия Чолия (Новосибирский округ №137) и Дарьи Шапран (Искитимский округ №139). Прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы завершился вечером 5 августа.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее были зарегистрированы все кандидаты, выдвинутые в четырех округах Новосибирской области политическими партиями. В общей сложности на четыре мандата претендуют 34 человека.

Валерий Лавский

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