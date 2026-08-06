Засуха привела к введению режима ЧС в Омской области

В Омской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Распоряжение об этом издал и. о. губернатора Рустам Мингазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В связи с комплексом неблагоприятных явлений, в результате которых погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади более 100 га…»,— говорится в документе о причине принятого решения.

В документе указывается, что из-за жары, отсутствия осадков, суховеев пострадали посевы в Шебаркульском, Колосовском, Одесском, Павлоградском и ряде других районов. Руководителем ликвидации ЧС назначен министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Дрофа.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за засухи.

Валерий Лавский