Обломки беспилотника повредили частный дом под Анапой

В селе Супсех под Анапой обломки беспилотного летательного аппарата повредили трехэтажный частный жилой дом. Фрагменты БПЛА попали на балкон здания, после чего произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия падения обломков.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся работы средств противовоздушной обороны в Краснодарском крае. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 08:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По информации военного ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, республиками Башкортостаном и Татарстаном, а также над акваторией Черного моря. Краснодарский край вошел в число регионов, где в течение дня работали средства противовоздушной обороны.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. На этом фоне сохраняются ограничения в работе аэропортов Сочи и Геленджика.

Для информирования жителей о подобных угрозах в Краснодарском крае ранее создали специальный канал оперативных оповещений, через который публикуют информацию о введении и отмене режима беспилотной опасности.

Одновременно в регионе продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения распространяются на публикации, содержащие сведения о местах падения беспилотников, последствиях атак, расположении сил и средств ПВО и других объектах, связанных с обеспечением безопасности. Власти ранее предупреждали, что нарушение этих требований может повлечь административную или уголовную ответственность.

Мария Удовик