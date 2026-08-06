В Сочи изменили режим светофоров из-за роста трафика

На федеральной трассе А-147 в Сочи изменили режим работы светофоров в связи с увеличением транспортного потока в разгар курортного сезона. По данным ФКУ Упрдор «Черноморье», в июле количество автомобилей, прибывающих в город, выросло на 10–15% по сравнению с июнем. Для увеличения пропускной способности магистрали светофорные объекты перенастроили так, чтобы приоритет движения получили автомобили, следующие по главной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье», несмотря на сезонный рост числа машин, интенсивность движения на основных участках трассы А-147 за два первых летних месяца сохраняется на уровне 2025 года. Через пост Магри ежедневно проходит более 11 тыс. автомобилей, в районе Дагомыса — около 40 тыс., а в районе железнодорожного вокзала Адлера — порядка 55 тыс. транспортных средств в сутки.

Изменения режима работы светофорных объектов ввели на наиболее загруженных участках федеральной трассы. Они затронули перекресток на 164-м км автодороги в районе Дагомыса, участок на 109-м км в Лазаревском, а также три светофорных объекта в районе Джубги — на отметках 5+700, 5+900 и 6-м км.

В дорожном управлении пояснили, что корректировка режимов работы светофоров направлена на стабилизацию транспортной ситуации в период максимальной нагрузки на федеральную трассу. Кроме увеличения пропускной способности магистрали, изменения должны повысить безопасность движения как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Новый режим работы светофорных объектов будет действовать до 1 сентября. При этом в ФКУ Упрдор «Черноморье» отметили, что параметры регулирования могут изменить раньше, если дорожная ситуация потребует дополнительных корректировок.

Мария Удовик