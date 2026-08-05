ПВО за день уничтожила 200 беспилотников над Кубанью и еще 11 регионами

Дежурные силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

По данным военного ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, республиками Башкортостаном и Татарстаном, а также над акваторией Черного моря.

Краснодарский край вошел в число регионов, где в течение дня работали силы противовоздушной обороны. При этом на территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности. В связи с этим сохраняются ограничения в работе аэропортов Сочи и Геленджика.

Ранее в Краснодарском крае для информирования жителей о подобных угрозах создали специальный канал оперативных оповещений. Через него публикуют информацию о введении и отмене режима беспилотной опасности.

В регионе также продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения распространяются на любые публикации, содержащие сведения о местах падения беспилотников, последствиях атак, расположении сил и средств ПВО, а также иных объектах, связанных с обеспечением безопасности.

Власти региона ранее разъясняли, что распространение подобных материалов может раскрыть расположение Вооруженных сил РФ и других объектов, что способно привести к повторным атакам и создать угрозу жизни и здоровью людей. За нарушение установленного запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По данным Минобороны РФ, все 200 украинских беспилотников самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в течение 12 часов — с 08:00 до 20:00 мск.

Мария Удовик