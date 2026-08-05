Главные новости за 5 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В 2025 году в Краснодарском крае произошло более 9,3 тыс. пожаров с ущербом 8,8 млрд руб. (в 2024-м — 9,9 тыс. и 6,7 млрд руб.), число погибших снизилось до 187, пострадавших — до 156, а ущерб от 13 ЧС составил 195,2 млн руб. В Адыгее ущерб от пожаров — 313,9 млн руб. (1678 возгораний), по России — 301,2 млрд руб. (+8,9%), ущерб от ЧС сократился на 76,1% до 16,8 млрд руб.

Краснодарский край планирует к 2030 году увеличить объем инвестиций до 2 трлн руб., такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании с профильными министрами и главами муниципалитетов. По итогам 2024–2025 годов объем инвестиций уже превысил 1 трлн руб. (вдвое больше 2020 года), край занял четвертое место по инвестиционной привлекательности в России и первое в ЮФО, а в первом квартале 2026 года привлечено около 170 млрд руб., при этом темпы роста превышают среднероссийские.

Женщину, пропавшую после атаки беспилотника в Архипо-Осиповке, нашли в реанимации одной из клиник Краснодара — она была в шоке и назвала врачам девичью фамилию, поэтому родственники не могли ее найти, сообщила замглавы Геленджика Янина Скорикова. Ранее власти сообщали, что в результате падения обломков БПЛА погибли семь человек, десятки пострадали.

Власти Геленджика начали перечислять единовременные выплаты пострадавшим и семьям погибших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку. Родственники погибших получат более 1,5 млн руб., пострадавшие — от 313,5 до 627 тыс. руб. в зависимости от тяжести вреда, первые средства уже поступили на счета.

В результате ночной атаки БПЛА на Республику Крым погиб один мирный житель, еще один ранен, сообщил глава региона Сергей Аксенов, выразив соболезнования и пообещав помощь пострадавшим. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 475 украинских дронов, в том числе над Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.