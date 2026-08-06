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«Амкар» подписал защитника из ФК «Краснодар»
Григорий Жилкин подписал контракт с ФК «Амкар-Пермь». Футболист является воспитанником академии «Краснодара», сообщает пресс-служба клуба.
В профессиональном футболе дебютировал за «Краснодар-2». За вторую команду «быков» провел 66 матчей, выступая в Первой лиге и дивизионе А. Также успел сыграть в российской Премьер-лиге за основную команду. В 2022 году вышел в стартовом составе на матч против грозненского «Ахмата».
Помимо системы «Краснодара», выступал в Первой лиге за тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец». Последние полтора года провел в составе новороссийцев, где принял участие в 28 матчах.