Главные новости за 5 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На выборах в органы местного самоуправления Воронежской области выдвинуто 528 кандидатов. Они поборются за 223 мандата в 21 избирательной кампании в десяти муниципальных районах и двух городских округах. В Борисоглебской гордуме — 159 претендентов, в Совете народных депутатов Бобровского района — 117 кандидатов.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Господин Шуваев доложил об участившихся обстрелах, системе ПВО с использованием дронов местного производства, а также о поездках по региону и решении проблем жителей.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн обсудил с руководством сети АЗС «Газпром» защиту заправочных станций, создание стратегических запасов топлива и расширение сети. Всего в регионе 19 заправок компании, пять автоматических — их работа приостановлена.

Арбитражный суд Липецкой области начал процедуру реструктуризации долгов Антона Колпакова — внука советского министра и липецкого девелопера. Иск на 172,3 млн руб. подал Степан Крумилов из-за невозврата займа в 200 млн руб., выданного под строительство жилого дома в Липецке.

В Орловской области в госсобственность безвозмездно приняты три земельных участка совокупной площадью более 3,1 га от ООО «Орел-Агро-Продукт» (входит в «Мираторг»). Они расположены в Кромском районе и будут отнесены в казну в течение четырех месяцев.

Воронежская ГК «Еврострой» Михаила Гусева и Алексея Сезина приступила к строительству ЖК «М 100» в Тамбове стоимостью 1,1 млрд руб. Две секции на улице Магистральной возводят в рамках КРТ микрорайона Волжский. Всего проект предусматривает 82 тыс. кв. м жилья — 16 семи- и 10 девятиэтажных домов.

Швечикова Анна