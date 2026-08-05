Международная встреча разработчиков Secon пройдет в Пензе в сентябре

Международная конференция разработчиков Secon традиционно пройдет в Пензе в 14-й раз. Подробности опубликовали на официальном сайте мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Secon Фото: Соцсети Secon

Встреча состоится 11–12 сентября. Местом проведения вновь станет областная библиотека им. Лермонтова. Главная тема — «Оптимизация и оптимизм». «В этом году разберем, как технологии и правильный настрой повышают эффективность. Будем учиться снижать затраты и растить прибыль для бизнеса, сохранив правильную коммуникацию внутри команды»,— рассказали организаторы.

Основная часть конференции — обширный лекторий. В прошлом году выступили больше 100 докладчиков из разных стран и регионов РФ. Среди спикеров был 31 представитель Пензы.

Конференция Secon проходит в Пензе с 2007 года. Тогда мероприятие было камерным — на площадке бизнес-инкубатора собралось несколько человек. Последние годы встречи длятся два дня, а посещают их свыше 1,5 тыс. представителей IT-сектора.

Дарья Васенина