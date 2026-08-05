Инвестиции в Ставрополье от концессионных соглашений превысили 7 млрд рублей

В Ставропольском крае заключено 65 концессионных соглашений, общая сумма которых превышает 7,2 млрд руб. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом порядка 18% соглашений требуют адресной доработки. В ряде случаев необходимо актуализировать данные, в других — пересмотреть отдельные параметры проектов.

Из общего числа соглашений 44 являются действующими и обеспечат поступление в экономику региона более 7,1 млрд руб. инвестиций. Важным фактором поддержки инвесторов выступает сотрудничество с федеральными банками: они предлагают льготные условия кредитования и существенно упрощают процедуры выделения средств на значимые инфраструктурные объекты.

Отдельное внимание уделяется контролю за реализацией проектов. С инвестиционными уполномоченными поддерживается постоянная связь, каждый этап работ находится на контроле. Уже в 2026 году запланирован ввод в эксплуатацию ряда объектов в Александровском, Грачевском, Советском, Изобильненском, Шпаковском округах, а также в Невинномысске.

Наталья Белоштейн