Инвестиции в Ставрополье от концессионных соглашений превысили 7 млрд рублей
В Ставропольском крае заключено 65 концессионных соглашений, общая сумма которых превышает 7,2 млрд руб. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.
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При этом порядка 18% соглашений требуют адресной доработки. В ряде случаев необходимо актуализировать данные, в других — пересмотреть отдельные параметры проектов.
Из общего числа соглашений 44 являются действующими и обеспечат поступление в экономику региона более 7,1 млрд руб. инвестиций. Важным фактором поддержки инвесторов выступает сотрудничество с федеральными банками: они предлагают льготные условия кредитования и существенно упрощают процедуры выделения средств на значимые инфраструктурные объекты.
Отдельное внимание уделяется контролю за реализацией проектов. С инвестиционными уполномоченными поддерживается постоянная связь, каждый этап работ находится на контроле. Уже в 2026 году запланирован ввод в эксплуатацию ряда объектов в Александровском, Грачевском, Советском, Изобильненском, Шпаковском округах, а также в Невинномысске.