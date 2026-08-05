Жителя Дагестана обвинили в оправдании терроризма

Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Буйнакска по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый в одном из мессенджеров в сети интернет разместил видеоролик, содержащий заявления, поддерживающие идеологию запрещенных в РФ организаций.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн