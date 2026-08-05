В Севастополе простились с генерал-майором Василием Казаченко, ветераном Вооруженных сил и председателем Совета высших офицеров города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Генерал скончался на 86-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Василий Казаченко родился в Приморском крае, окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и начал службу командиром десантного взвода. Большую часть военной карьеры он провел на Дальнем Востоке, где прослужил 27 лет. Звание генерал-майора получил в возрасте 42 лет.

Позднее Казаченко занимал должность заместителя начальника Западной группы войск СССР в Германии, а затем первого заместителя начальника политического управления Белорусского военного округа.

После переезда в Севастополь он работал в группе инспекторов управления Черноморского флота, возглавлял Совет высших офицеров города и был полномочным представителем Межгосударственного союза городов-героев в Севастополе.

По словам Михаила Развожаева, после завершения военной службы генерал продолжал активно заниматься общественной деятельностью, встречался с молодежью и рассказывал о военной службе и истории страны.

Губернатор выразил соболезнования родственникам, друзьям и сослуживцам Василия Казаченко.

Вячеслав Рыжков