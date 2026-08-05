В мэрии Новороссийска назвали адреса убежищ у пляжей

В управлении ГО И ЧС администрации Новороссийска напомнили алгоритм эвакуации с пляжей при угрозе БПЛА. При сигнале «Внимание всем!» спасатели через громкоговорители оповещают отдыхающих о необходимости покинуть берег. К эвакуации привлекают полицию, Росгвардию и казачество, а процесс в онлайн-режиме контролирует «Безопасный город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Для туристов и горожан разработана интерактивная карта ближайших укрытий с адресами — она доступна в приложении «Безопасный Новороссийск» и работает даже без интернета.

В управлении ГО и ЧС также обнародовали полный перечень заглубленных помещений, приспособленных для укрытия населения, расположенных рядом с пляжными территориями.

Рекреационная зона «Дельфин»:

ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А

ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27

Рекреационная зона «Матрос»:

ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А

ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27

Центральный городской пляж:

ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А

ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27

Рекреационная зона «Русское море»:

ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А

ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27

ул. Шевченко, д. 22

ул. Шевченко, д. 22, корпус 1

Рекреационная зона «Адмирал»:

Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27

ул. Шевченко, д. 22

л. Шевченко, д. 22, корпус 1

Рекреационная зона «Нептун»:

КТ «Нептун» — Набережная Адмирала Серебрякова, д. 53

ГСК 110 — Набережная Адмирала Серебрякова, д. 55/1

ул. Суворовская, д. 32 А

Рекреационная зона «Кристалл»:

ул. Суворовская, д. 32 А

Набережная Адмирала Серебрякова, д. 69

ул. Суворовская, д. 79

Рекреационная зона «Лагуна»:

проспект Ленина, д. 52 А

проспект Ленина, д. 91 А

Пляж «Суджукская коса»:

проспект Ленина, д. 52 А

проспект Ленина, д. 91 А

Пляж «Алексино»:

проспект Ленина, д. 99

проспект Ленина, д. 101

Рекреационная зона «Мысхако»:

село Мысхако, ул. Рассветная, д. 16 А

село Мысхако, переулок Счастливый, д. 26

Пляж «Дюрсо»:

с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 19

Наталья Решетняк