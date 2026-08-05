В мэрии Новороссийска назвали адреса убежищ у пляжей
В управлении ГО И ЧС администрации Новороссийска напомнили алгоритм эвакуации с пляжей при угрозе БПЛА. При сигнале «Внимание всем!» спасатели через громкоговорители оповещают отдыхающих о необходимости покинуть берег. К эвакуации привлекают полицию, Росгвардию и казачество, а процесс в онлайн-режиме контролирует «Безопасный город».
Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ
Для туристов и горожан разработана интерактивная карта ближайших укрытий с адресами — она доступна в приложении «Безопасный Новороссийск» и работает даже без интернета.
В управлении ГО и ЧС также обнародовали полный перечень заглубленных помещений, приспособленных для укрытия населения, расположенных рядом с пляжными территориями.
Рекреационная зона «Дельфин»:
- ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А
- ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27
Рекреационная зона «Матрос»:
- ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А
- ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27
Центральный городской пляж:
- ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А
- ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27
- Рекреационная зона «Русское море»:
- ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А
- ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27
- ул. Шевченко, д. 22
- ул. Шевченко, д. 22, корпус 1
Рекреационная зона «Адмирал»:
- Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27
- ул. Шевченко, д. 22
- л. Шевченко, д. 22, корпус 1
Рекреационная зона «Нептун»:
- КТ «Нептун» — Набережная Адмирала Серебрякова, д. 53
- ГСК 110 — Набережная Адмирала Серебрякова, д. 55/1
- ул. Суворовская, д. 32 А
Рекреационная зона «Кристалл»:
- ул. Суворовская, д. 32 А
- Набережная Адмирала Серебрякова, д. 69
- ул. Суворовская, д. 79
Рекреационная зона «Лагуна»:
- проспект Ленина, д. 52 А
- проспект Ленина, д. 91 А
Пляж «Суджукская коса»:
- проспект Ленина, д. 52 А
- проспект Ленина, д. 91 А
Пляж «Алексино»:
- проспект Ленина, д. 99
- проспект Ленина, д. 101
Рекреационная зона «Мысхако»:
- село Мысхако, ул. Рассветная, д. 16 А
- село Мысхако, переулок Счастливый, д. 26
Пляж «Дюрсо»:
- с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 19