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В мэрии Новороссийска назвали адреса убежищ у пляжей

В управлении ГО И ЧС администрации Новороссийска напомнили алгоритм эвакуации с пляжей при угрозе БПЛА. При сигнале «Внимание всем!» спасатели через громкоговорители оповещают отдыхающих о необходимости покинуть берег. К эвакуации привлекают полицию, Росгвардию и казачество, а процесс в онлайн-режиме контролирует «Безопасный город».

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Для туристов и горожан разработана интерактивная карта ближайших укрытий с адресами — она доступна в приложении «Безопасный Новороссийск» и работает даже без интернета.

В управлении ГО и ЧС также обнародовали полный перечень заглубленных помещений, приспособленных для укрытия населения, расположенных рядом с пляжными территориями.

Рекреационная зона «Дельфин»:

  • ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А
  • ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27

Рекреационная зона «Матрос»:

  • ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А
  • ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27

Центральный городской пляж:

  • ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А
  • ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27
  • Рекреационная зона «Русское море»:
  • ТЦ «Черноморский» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27 А
  • ТЦ «Сити Парк» — Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27
  • ул. Шевченко, д. 22
  • ул. Шевченко, д. 22, корпус 1

Рекреационная зона «Адмирал»:

  • Набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 27
  • ул. Шевченко, д. 22
  • л. Шевченко, д. 22, корпус 1

Рекреационная зона «Нептун»:

  • КТ «Нептун» — Набережная Адмирала Серебрякова, д. 53
  • ГСК 110 — Набережная Адмирала Серебрякова, д. 55/1
  • ул. Суворовская, д. 32 А

Рекреационная зона «Кристалл»:

  • ул. Суворовская, д. 32 А
  • Набережная Адмирала Серебрякова, д. 69
  • ул. Суворовская, д. 79

Рекреационная зона «Лагуна»:

  • проспект Ленина, д. 52 А
  • проспект Ленина, д. 91 А

Пляж «Суджукская коса»:

  • проспект Ленина, д. 52 А
  • проспект Ленина, д. 91 А

Пляж «Алексино»:

  • проспект Ленина, д. 99
  • проспект Ленина, д. 101

Рекреационная зона «Мысхако»:

  • село Мысхако, ул. Рассветная, д. 16 А
  • село Мысхако, переулок Счастливый, д. 26

Пляж «Дюрсо»:

  • с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 19

Наталья Решетняк

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