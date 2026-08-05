Бассейн «Лазурный» в Ярославле планируют открыть в 2027 году

В Ярославле бассейн «Лазурный» после реконструкции планируют открыть в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после осмотра объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Темпы и качество реконструкции — на ежедневном контроле. Строительные работы должны быть завершены до конца текущего года, затем — пусконаладка. Этот этап потребует серьезных усилий, поскольку используем сложное специализированное оборудование»,— написал губернатор.

Сейчас в здании спортивного комплекса обновляют конструктивные элементы, кровлю и систему коммуникаций. Уже завершено усиление чаши бассейна. Михаил Евраев рассказал, что в бассейне будет работать инновационная система «Антиутоп».

«Она сможет отслеживать поведение каждого пловца и при возникновении нештатной ситуации мгновенно выведет изображение на экран»,— пояснил губернатор.

Реконструкцию проводит ГК «ЕКС», цена контракта — 1,2 млрд руб. Изначально работы планировали закончить к концу 2025 года, однако из-за новых обстоятельств, выявленных в ходе демонтажных работ и влияющих на конструктив здания, завершение перенесли на год. Согласно данным с портала госзакупок, подрядчику фактически оплачено 640,8 млн руб.

Алла Чижова