Арендатора притянуло к земле

«Управленческой компании „Центр международной торговли Республики Башкортостан“» (ЦМТ) удалось в трех судебных инстанциях добиться возможности арендовать более 8 га на трассе Уфа — Аэропорт. Там компания намерена построить склады и административное здание. В 2015 году суды обязали мэрию Уфы рассмотреть возможность передать землю в аренду ЦМТ, но решение суда исполнено не было. В 2024 году участок был снят с кадастрового учета, а затем его часть под новым кадастровым номером была без торгов отдана в аренду «Лукойл-Уралнефтепродукту». Арбитражные суды встали на сторону ЦМТ, обязав вернуть участок в первоначальное состояние. Юристы разошлись в оценках судебных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа поручил снять с кадастрового учета земельный участок площадью 1,5 га по правой стороне трассы Уфа — Аэропорт, на котором ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» планировало построить АЗС. Тем же постановлением суд обязал восстановить первоначальный земельный участок площадью 8,1 га.

Решение суда было принято по иску ООО «Управленческая компания „Центр международной торговли Республики Башкортостан“» (принадлежит юристам Юрию Рябову и Марату Самойлову), которое в мае 2024 года обратилось в арбитражный суд Башкирии с просьбой признать незаконными действия министерства земельных и имущественных отношений республики.

Как следует из материалов дела, в декабре 2009 года ЦМТ постановлением главы администрации Уфы был согласован земельный участок на трассе Уфа — Аэропорт для строительства торгово-делового комплекса. Участок был отмежеван и поставлен на кадастровый учет, но договор аренды не был заключен, что вынудило компанию обратиться в суд. В 2012–2015 годах ЦМТ победил в споре с мэрией Уфы. Бездействие администрации признали незаконным и обязали принять решение о передаче спорного участка в аренду компании.

Решение суда до сих пор не исполнено, заявил представитель ЦМТ в рамках спора с минземимущества (с 2020 года министерство распоряжается неразграниченными земельными участками в регионе). В апреле 2024 года компания узнала, что земельный участок, который она хотела арендовать, был снят с кадастрового учета, а на его месте был сформирован новый площадью 1,5 га. В июле того же года новый участок был передан в аренду «Лукойл-Уралнефтепродукту» без торгов для реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства АЗС и автомойки.

Минземимущества в суде заявило, что закон «О государственной регистрации недвижимости» не позволяет снять с кадастрового учета земельный участок, «если он не является преобразуемым».

Представитель «Лукойл-Уралнефтепродукта» напомнил суду, что земельный участок необходим компании для реализации инвестпроекта, а ЦТМ долгое время не интересовался судьбой участка.

В декабре 2025 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ЦТМ. Суд обратил внимание на предыдущее решение суда в пользу истца, которое не было исполнено. Кроме того, указал суд, 5 мата 2024 года минзеимущества направило ЦТМ проект договора аренды на спорные 8,1 га, но «Лукойл-Уралнефтепродукт» заранее, еще в феврале того же года «инициировало снятие в этот же день (5 марта 2024 г.) земельного участка с кадастрового учета для утверждения министерством схемы расположения нового участка». Новый участок, указано в решении, частично пересекал прежний.

В апреле этого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал выводы нижестоящей инстанции, а недавно к схожим выводам пришел арбитражный суд Уральского округа.

Марат Самойлов сообщил „Ъ“, что ЦМТ планирует построить на земельном участке административное здание и складские помещения. «Проект находится в процессе разработки»,— отметил он.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс полагает, что суды «обнулили весь инвестпроект ради устранения частичного пересечения, что ставит под сомнение соразмерность принятой меры». «Поэтому перспективы отмены судебных актов в ВС РФ выглядят реальными, прежде всего по вопросу соразмерности. Кроме того, заслуживает внимания довод о пропуске заявителем трехмесячного срока на обжалование действий министерства»,— пояснил эксперт.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев назвал выводы судов «обоснованными и непротиворечивыми». «Фундамент дела — многолетнее неисполнение госорганом вступившего в законную силу судебного акта. Хронология событий весны 2024 года дополнительно усиливает эту картину: заявление „Лукойл-Уралнефтепродукта“ об исключении участка из кадастра удовлетворено в марте того же года и тогда же министерство формально направляет ЦМТ проект договора аренды, а спустя несколько дней утверждает схему нового участка для „Лукойла“. Такая последовательность действий, синхронизированных практически день в день, объективно с трудом объяснима случайным совпадением»,— полагает юрист.

Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Искандер Хазиев согласен с тем, что «ключевое — не разовое нарушение, а системность». «Право истца на спорный земельный участок подтверждено линией судебных актов с 2012 года, но его неоднократно снимали с учета без согласия общества и переформировали под других инвесторов. Основные сложности в исполнении решения — восстановление прежнего участка в исходных границах и предоставление его в аренду ЦМТ»,— отметил господин Хазиев.

Булат Баширов