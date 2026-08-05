Главные новости за 5 августа. Сочи

Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений для отдыха дружескими компаниями в августе 2026 года. На курорт приходится 13% всех бронирований, оформленных компаниями путешественников.

Фигурант уголовного дела о попытке вступить в ряды запрещенной в России международной террористической организации получил восемь лет лишения свободы. Мужчина намеревался выехать через аэропорт Сочи в Турцию, а затем попасть в Сирию для вступления в незаконное вооруженное формирование.

В аэропорту Сочи на текущие сутки запланировано выполнение 187 рейсов, из которых 91 приходится на прилет и 96 — на вылет. В течение дня аэропорт рассчитывает обслужить около 31 тыс. пассажиров.

Русское географическое общество выпустило новый путеводитель из серии «Объекты экскурсионного и туристического показа в муниципальных образованиях Краснодарского края», посвященный Туапсинскому муниципальному округу.

В Сочи к выборам Госдумы подготовили 244 избирательных участка.

В Сочи увеличили размер судебной неустойки за неисполнение решений о сносе самовольных построек. Такое решение приняли на заседании рабочей группы по пресечению самовольного строительства.

Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное дело, в рамках которого с 2021 года были арестованы 4430 земельных участков. Об отмене ограничений рассказал депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин.

Инвестиционный портфель Сочи на сегодняшний день составляет 705 млрд руб. и включает 62 крупных проекта. Курорт является одним из основных участников инвестиционной программы Краснодарского края.