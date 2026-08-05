Главные новости за 5 августа. Новороссийск

В Новороссийске с 5 августа возобновила работу горячая линия по информированию жителей о ситуации с наличием топлива на автозаправочных станциях. Актуальные данные об остатках топлива и ограничениях на АЗС будут обновляться каждые три часа с 09:00 до 18:00.

Количество жалоб жителей Новороссийска на качество теплоснабжения по итогам отопительного сезона 2025–2026 годов сократилось на 41%, а на горячее водоснабжение — на 26%.

Задолженность потребителей перед АО «АТЭК "Новороссийские тепловые сети"» достигла 375 млн руб., что ограничивает возможности предприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры.

В Новороссийске «Научную площадку» стоимостью 50,5 млн руб. планируют построить в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников, где проходит магистральная теплотрасса АО «АТЭК». Проектировщики не обращались к теплоснабжающей организации за техническими условиями.

Полиция Новороссийска проводит проверку после появления в интернете видеозаписи конфликта на Анапском шоссе, участник которого держал в руках предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

Женщину, пропавшую после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком, спустя сутки нашли в реанимации одной из больниц Краснодара. Родственники не могли установить с ней связь, поскольку после происшествия она назвала медикам девичью фамилию.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор водителю грузового автомобиля, признанному виновным в ДТП со смертельным исходом на трассе М-4 «Дон» в районе села Пшада под Геленджиком. Мужчина получил 4,5 года колонии-поселения и запрет на управление транспортом сроком на три года.

Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» уведомил кредиторов и заинтересованных лиц о намерении обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Новоросметалл» несостоятельным (банкротом).